Одесские театры стали победителями всеукраинского конкурса «Гра»

III Всеукраинский театральный фестиваль-премия «Гра» объявил победителей, в числе которых Одесский национальный академический театр оперы и балета, а также академический украинский музыкально-драматический театр имени Василия Василько.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что церемония награждения состоялась 3 декабря в Киевском национальном театре оперетты.

«Из-за форс-мажорных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, нынешний фестиваль-премия проходил в изменённом формате. Учитывая обстоятельства, организационный комитет принял решение отказаться от итоговой фестивальной недели с участием международного жюри. Но есть и позитив: будет больше победителей. В этом году лауреатами ежегодной национальной театральной премии станут все представления, которые войдут в шортлист — это 12 спектаклей», — рассказал художественный руководитель Киевского национального академического театра оперетты, председатель Национального союза театральных деятелей Украины Богдан Струтинский.

В номинации «За лучший драматический спектакль» лауреатом фестиваля стал спектакль «ЭНЕИДА XXI» в постановке Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василия Василько.

В номинации «За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла» победил спектакль «La Traviata» Одесского национального академического театра оперы и балета.

Кстати. Всеукраинский театральный фестиваль-премия «ГРА» проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. В этом году театры представляли премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Участие в проектах принимают профессиональные театральные коллективы различных форм собственности и форматов работы.

Как сообщала Одесса News, председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий поддерживает утверждение мудрых, что театр является высшей инстанцией для решения жизненных вопросов, и призвал одесситов почаще бывать в театре.

