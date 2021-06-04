В Одессе умер народный артист Украины Николай Завгородний

На 69 году жизни умер артист Одесского театра музкомедии, любимец одесситов Николай Завгородний.

Об этом сообщила пресс-служба театра.

«У коллектива Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного большое горе — 3 июня перестало биться сердце любимца зрителей, кавалера ордена «За заслуги», народного артиста Украины Николая Завгороднего», — говорится в сообщении.

Николай Завгородний работал в театре более 40 лет. «Колоритный, талантливый актёр, обладавший чувством юмора, умением создать положительный настрой и приятную атмосферу, приготовить вкусное блюдо для большой компании. Много лет защищал интересы коллектива театра как председатель профсоюзного комитета», — отмечают коллеги.

Более двух месяцев артист «мужественно боролся с болезнью — последствиями ковида. Все надеялись на его выздоровление, мы вместе так этого хотели … Поверить и принять невозможно».

Прощание состоится 5 июня в 11:00 у главного входа в театр.

Одесса News выражает соболезнования семье — жене Наталье Завгородней и сыновьям Ивану и Григорию.

Как сообщала Одесса News, 2 июня на центральной аллее Второго кладбища в Одессе похоронили внука депутата горсовета Олега Филимонова.

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