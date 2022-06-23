В Москве умерли популярные певцы — Юрий Шатунов и Пьер Нарцисс

Российские информационные агентства сообщили о смерти двух популярных исполнителей — солисте группы «Ласковый май» Юрие Шатунове и певце камерунского происхождения Пьере Нарциссе.

О смерти Юрия Шатунова 23 июня в комментарии изданию «Lenta.ru» сообщил директор группы Аркадий Кудряшов.

По его словам, умер 48-летний солист российской группы «Ласковый май» Юрий Шатунов в карете скорой помощи. У него диагностировали обширный инфаркт. Директор артиста уточнил, что Шатунов скончался в Москве. В последние годы певец проживал в Германии. На странице певца в Instagram сообщается, что 19 июня у него были концерты в РФ. У Шатунова остались жена и двое детей.

Группа «Ласковый май» была создана в 1986 году. Её солистом стал Юрий Шатунов. Визитной карточкой коллектива была песня «Белые розы». Шатунов покинул группу в 1991 году, начав сольную карьеру. После его ухода группа распалась.

Российский певец Пьер Нарцисс скончался 21 июня в реанимации, куда его доставили с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем. Об этом агентству ТАСС сообщила бывшая жена певца Валерия Калачёва.

Нарцисс, как рассказала она, с детства лечился от бронхиальной астмы, а в результате последнего обострения попал в больницу. По словам Калачёвой, певца мучили колики, вызванные отложением солей из-за подагры. Как отметила она, соли осели на все внутренние органы исполнителя, вызвав недостаточность почек и поджелудочной железы, а сердце у него работало вполсилы из-за нервов. Певец умер, находясь в медикаментозном сне.

Полное имя исполнителя – Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В 1990-е годы переехал в Россию. В 2004 году певец выпустил альбом «Шоколадный заяц», в котором вышла одноименная песня. У него осталась дочь Каролина-Кристель Калачёва (2006).

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