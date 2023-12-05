650 дней войны: Генштаб обнародовал утреннюю сводку новостей с фронта

Начались 650-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 5 декабря за прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения. Всего враг нанёс 8 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 22 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 вражеских дронов и 1 управляемая ракета Х-59 уничтожена.

Также с началом текущих суток российские оккупанты снова нанесли авиационный удар по Украине, применив БпЛА типа Shahed-136/131.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ военная ситуация складывается следующим образом:

ОСГВ «Север»: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

ОСГВ «Хортица»: на всех направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском — наши защитники отбивают атаки врага, продолжают штурм южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

ОСГВ «Таврия»: безуспешными были наступательные действия противника на Авдеевском, Марьинском, Запорожском направлениях. Украинские воины здесь продолжают сдерживать врага. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Отмечается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 7 по артиллерийским средствам противника.

Одесса News информировала, что Силы обороны Украины поразили нефтебазу во временно оккупированном Луганске, которую использовали российские захватчики.

На главном фото морпех 36-й ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, Госпогранслужба

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