По украинскому морскому коридору прошло уже 200 судов с 7 млн тонн экспорта 

Черноморским коридором, созданным после выхода РФ из «зернового соглашения», воспользовались 200 судов, они экспортировали 7 млн тонн грузов из портов Большой Одессы.

Об этом 4 декабря сообщил в Facebook вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«С 8 августа по установленному ВМС ВСУ украинскому коридору прошло 200 судов на выход из портов и 226 судов – на вход», – написал Кубраков.

По его словам, за указанный период более 7 млн тонн грузов было экспортировано из портов Южный, Одесса и Черноморск, в том числе 5 млн тонн составила агропродукция.

Кубраков уточнил, что сейчас в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой находится 31 судно, ещё 30 судов следуют по коридору в обе стороны.

Для справки. 17 июля РФ объявила овыходе из «зернового соглашения», которое действовало с 1 августа 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день отправил Генсеку ООН Антониу Гуттеришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану предложение продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или её аналога в трёхстороннем формате – без России.

В Кремле в ответ пригрозили «определёными рисками» в случае продления «зернового соглашения». Россия объявила все суда, следующие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов. Украина в ответ объявила о зеркальных мерах для всех судов, направляющихся в российские и оккупированные украинские порты.

После этого РФ начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины. Повреждены, в частности, порты в Одессе, Рени и Измаиле.

10 августа Украина объявила о временных коридорах для гражданских судов, направляющихся в черноморские порты и из них. Первым судном, воспользовавшимся временным коридором, стало Resilient Africa. Оно вышло из пора Черноморск 19 сентября с 3 тыс. тонн пшеницы на борту.

Одесса News информировала, что 10 судов, экспортирующих украинскую продукцию, вышли 3 декабря из портов Большой Одессы.

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