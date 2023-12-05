ВСУ подтвердили удар по нефтебазе в Луганске

Силы обороны Украины поразили нефтебазу во временно оккупированном Луганске, которую использовали российские захватчики.

Об этом в Telegram 4 декабря заявило управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

«3 декабря 2023 года силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефтесмазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска», – сказано в сообщении.

Стратком ВСУ не уточнил, при помощи какого вооружения украинские защитники поразили нефтебазу.

Фото и видео пожара на нефтяном складе ранее публиковали российские пропагандистские СМИ.

По данным военной комендатуры оккупантов в Луганске, нефтебазу в ночь на 4 декабря атаковал БпЛА. Информацию об ударе беспилотником по базе в Луганске подтверждал глава Луганской облвоенадминистрации Артём Лысогор, не сообщив, кем он был запущен.

Для справки. РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населённых пунктов. Под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

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