Прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу о пожаре в одесском колледже

Приморский райсуд Одессы рассмотрит обвинительный акт в отношении четырёх должностных лиц, которым прокуратура инкриминирует причастность к пожару в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который привёл к гибели 16 человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Одесская областная прокуратура направила в Приморский райсуд Одессы обвинительный акт в отношении директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, которым инкриминируют нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении по улице Троицкой, 25 (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, во время досудебного расследования правоохранители допросили 286 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, потерпевших), проведено опознание погибших, 65 выемок документов и проведена 61 судебная экспертиза.

Как сообщала Одесса News, в результате пожара, который произошёл 4 декабря прошлого года, погибли 16 человек, ещё 31 получил телесные повреждения различной степени тяжести.

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