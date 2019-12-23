Правительственная комиссия назвала причину пожара и гибели людей в одесском колледже

Комиссия, созданная Кабинетом министров Украины, назвала причины пожара и гибели людей в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Правительственный портал.

По основной версии, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился по всему зданию.

Люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт, добавляет глава правительства.

«Руководство и персонал колледжа не обеспечили противопожарную защиту помещения. Более того — сознательно нарушали нормы пожарной безопасности, в частности, содержание эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования. К такому выводу пришла правительственная комиссия по расследованию причин возникновения пожара в одесском институте.

Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд. Но уже сейчас можно констатировать, что нарушение правил пожарной безопасности стало возможным, в том числе, и из-за ряда пробелов в законодательстве», — сказал Глава правительства.

Например, хотя Министерство образования и науки является учредителем колледжа, оно не имело полномочий профинансировать противопожарные мероприятия. А из-за несовершенства требований по госнадзору за противопожарным состоянием и мораторий на проверки, который действовал почти 4 года, ГСЧС не проверяла это учебное заведение. Более того, за неустранение выявленных инспекторами нарушений штраф мизерный — 170 грн.

«Во-первых, мы должны усилить ответственность за нарушение пожарной безопасности. Во-вторых, проверить все здания, где постоянно потенциально находится большое количество людей — университеты, школы, садики, больницы и так далее», — сказал Алексей Гончарук.

Правительственная комиссия рекомендовала МВД, ГСЧС разработать ряд законопроектов об усилении админответственности за нарушение пожарной безопасности, введении добровольного страхования гражданско-правовой ответственности; проведения проверок. Также требуется внесение изменений в законодательство, чтобы предусматривать в бюджетах всех уровней обязательность отчислений на меры противопожарной безопасности.

Как сообщала Одесса News, уволен руководитель Главного управления ДСНС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Назначен новый начальник ГУ ГСЧС — Вадим Шулюк.