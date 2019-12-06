Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара в Одесском колледже

Кабинет министров Украины создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Соответствующее распоряжение было принято в пятницу на внеочередном заседании КМУ, сообщает Правительственный портал.

«Сочувствую семьям погибших и всем пострадавшим в этой ужасной трагедии. Пожары в Одессе стали не чрезвычайными ситуациями, а систематическими случаями, которые уносят жизни людей. Мы должны установить причину, почему так случилось. Все виновные будут наказаны по всей строгости закона, невзирая на их должности или статус», — сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

О результатах расследования комиссия должна доложить правительству до 20 декабря.

В состав комиссии вошли: первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр образования и науки Анна Новосад, министр экономики Тимофей Милованов, министр развития общин Алёна Бабак, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр социальной политики Юлия Соколовская, председатель ГСЧС Николай Чечёткин, председатель Нацполиции Игорь Клименко, представители Одесской облгосадминистрации.

Премьер-министр также дал распоряжение ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Погибло 2 человека. Поиски пропавших без вести продолжаются.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара: повреждение удлинителя и умышленный поджог.