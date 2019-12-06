Из-под завалов сгоревшего в Одессе колледжа вытащили тело ещё одного человека

Правоохранители достали из-под завалов здания на улице Троицкой в Одессе обгоревшее тело ещё одного человека.

как сообщает сайт Нацполиции, это женщина. Её личность устанавливается.



По состоянию на 15.30 6 декабря всего в результате пожара погибли три человека, поиски продолжаются.

Спасатели ГСЧС, которые обследовали помещения и подвалы сгоревшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, не обнаружили в них живых людей.

Об этом 6 декабря заявил руководитель управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий.

«Спасатели обследовали подвалы и все помещения здания колледжа, которые не пострадали от огня. Живых людей там нет», — отметил Крицкий.

По его словам, работники ГСЧС «не опускают руки», продолжают разбирать завалы в здании, на помощь прибыл спецотряд из Киева, который имеет опыт разборки конструкций и завалов и поиска людей, которые могли стать жертвами пожара. Рядом также работают эксперты ГСЧС и МВД.

Специалисты считают, что надо обвалить одну из внутренних стен здания, чтобы попасть во внутренние помещения нижних этажей. Поскольку конструкция может обвалиться в любой момент, это может привести к жертвам среди спасателей.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Погибло 3 человека.

Полиция Одессы расследует две версии причины пожара: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Видео: Нацполиция Одесской области

Фото: Укринформ