Семью одесских пятерняшек поздравили с Новым годом

В преддверии Нового года и Рождества Христова представители одесской мэрии традиционно поздравили семью Кобелецких, в которой растёт пятерняшка.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Поздравить семью Кобелецких приехала заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега, которая вручила подарки от мэрии Дарье, Александре, Денису, Давиду, Владиславу и их старшей сестрёнке Алисе», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, одесситка Оксана Кобелецкая 24 июня 2016 года родила пятерых малышей, что является уникальным случаем для Украины. Комиссия по вопросам бюджета и финансов Одесского горсовета 20 ноября 2019 года проголосовала за приобретение нового жилья для семьи Кобелецких.