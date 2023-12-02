В Черноморске городской ёлки не будет, а в Одессе установят на Дерибасовской

В Черноморске Одесской области не будут устанавливать новогоднюю ёлку из-за мер безопасности.

Об этом сообщает в Facebook городской голова Черноморска Василий Гуляев.

«В соцсетях нашего города продолжаются многие дискуссии по установлению новогодней ёлки в городе. Я хотел бы сказать, что в этом году новогоднюю ёлку в Черноморске устанавливать не будут», – сказал мэр.

При этом городской голова отметил, что учащиеся младших классов, воспитанники детских садов и социально незащищённые категории детей будут обеспечены новогодними подарками.

По информации из Одесской мэрии, главную ёлку Одессы установят на Дерибасовской за деньги предпринимателей, бюджетных средств на это тратить не будут.

Монтировать зеленую красавицу на главной улице города будут уже на этих выходных.

В прошлом году ёлки также установили на Дерибасовской, на проспекте Небесной сотни.

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