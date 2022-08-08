8 августа из портов Черноморска и Южного вышли суда с экспортным продовольствием

Сухогрузы Mv Arizona и MV Sacura с грузом экспортного зерна вышли сегодня, 8 августа, из портов «Черноморск» и «Южный».

Об этом сообщает в Теlegram представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Два судна с зерном должны выйти из украинских портов 8 августа. Прохождение судов MV Sacura и Mv Arizona зерновым коридором согласовал Совместный координационный центр», – отметил Братчук.

По его словам, судно MV Sacura с грузом в 11 тысяч тонн сои возьмёт курс на Италию. Судно Mv Arizona доставит из Черноморска в Турцию 48,4 тонн кукурузы.

Утром 7 августа из портов Одесса и Чернорморск вышел второй караван судов с украинским продовольствием, о чём сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры. Три судна вышли из Черноморска и одно – из Одессы. На борту судов Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции: Star Helena загружен 45 тыс. тонн подсолнечника, Glory – 66 тыс. тонн кукурузы, Riva Wind – 44 тыс. тонн кукурузы, Mustafa Necati перевозит 6 тыс. тонн подсолнечного масла.

Суда идут в Италию, Китай и Турцию.

«После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие, масштабные работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также в скором времени планируем полноценно присоединить к реализации инициативы порт Южный. Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям ещё большие караваны судов, по меньшей мере до 3 млн тонн в месяц», – прокомментировал глава ведомства Александр Кубраков.

Как сообщала Одесса News, 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же) из морских портов Одесса, Черноморск и Южный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идёт в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой. 6 августа в Украину пришло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod