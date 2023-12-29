Спектакль «Новогодние сокровища» покажут в Одесском областном драмтеатре

30 декабря спектакль «Новогодние сокровища» покажут в Одесском областном академическом театре.

В новогоднем лесу найдена таинственная карта волшебных сокровищ. Чтобы отыскать клад, нашим героям нужно преодолеть колдовские чары и разгадать удивительные тайны. Справятся ли они? Это зависит от маленьких зрителей, которые должны открыть секрет настоящего праздничного чуда.

Приходите к 11.00 и 13.00.

Билеты стоимостью от 150 гривен можно купить здесь.

Адрес театра: ул.Греческая, 48.

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