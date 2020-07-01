Сотрудники «Тузловских лиманов» отстаивают своё правое дело в борьбе за экологию

Следственно-оперативная группа полиции Татарбунарского района Одесской области, выяснив причины и обстоятельства конфликта, который произошёл 29 июня между предпринимателями и руководством национального природного парка «Тузловские лиманы», открыла три уголовных дела.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Событие квалифицировали по трём статьям УК — 125, 343 и 345 («нанесение лёгких телесных повреждений», «вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя» и «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

Областная прокуратура проконтролирует ход расследования этих трёх уголовных производств.

Такое решение работники прокуратуры озвучили после того, как группа пострадавших — директор нацпарка Ирина Выхристюк, руководитель научно-исследовательского отдела НПП Иван Русев и начальник отдела госохраны нацпарка Виталий Димов — провели под стенами прокуратуры акцию протеста по поводу бездеятельности правоохранительных органов по фактам предыдущих нападений на сотрудников нацпарка. Они также требовали привлечь к уголовной ответственности группу предпринимателей, ответственных за нападение и избиение руководителей парка «Тузловские лиманы». По мнению работников НПП, эти предприниматели незаконно захватили 27 гектаров территории лесного урочища в селе Лебедевка Татарбунарского района.

«В течение четырёх лет мы неоднократно передавали в полицию множество протоколов о выявленных правонарушениях на территории нацпарка, указывая имена конкретных лиц, обращались также с заявлениями о преступлениях, но должных мер к виновникам не принято. В итоге продолжаются, к примеру, порубки и продажи леса, а представители полиции и местных органов власти закрывают на это глаза. Не пополняются, разумеется, и местные бюджеты. По нашим подсчётам, за 2018 год недополучено свыше 700 тысяч гривен. Неудивительно, что вскрытие нами правонарушений на территории нацпарка приводит к преступным нападениям со стороны губителей природы, последнее из которых имело место при поддержке нанятых «титушек» 29 июня», — рассказала директор НПП «Тузловские лиманы» Ирина Выхристюк.

По словам Выхристюк, когда прибывшие в приморский лесной массив сотрудники нацпарка начали составлять протокол, на неё и Ивана Русева внезапно «напали, повалили на землю, били».

Выхристюк проинформировала, что сотрудники парка инспектировали территорию входящего в состав «Тузловских лиманов» Лебедевского леса, тридцать из 541 га которого с 2010 года и до 1 июня 2019-го находились в аренде у семьи Саченко. Несмотря на то, что договор аренды давно истёк, бизнесмены продолжают пользоваться лесом и пускают на берег моря туристов с палатками за отдельную плату — 85 гривен в день. При этом налогов бывшие арендаторы не платят, а кроме того, уничтожают лес.

«Ещё весной государственная экологическая инспекция Одесской области дала предписание в двухнедельный срок освободить лес, но они никого не слушают», — сказала директор НПП.

«Это старый конфликт, на который не реагирует полиция и прокуратура. Саченко давно и бессовестно пользуются этой территорией, обирают людей и нападают на наших инспекторов регулярно», — добавил Иван Русев.

Руководители «Тузловских лиманов» показали свои травмы, а их адвокат Максим Попов заявил, что будет настаивать, чтобы Русеву и Выхристюк предоставили государственную охрану.

«Правоохранительные органы заводят дела, и потом всё спускается на самотёк, потому что местная власть — это маленькие феодалы, которые давят на прокуратуру и полицию и «подвешивают» дела. Так больше продолжаться не может», — резюмировал адвокат.

По словам экологов, лес, высаженный почти 70 лет назад в этом прибрежном районе области, должен сохраниться для потомков, а неконтролируемая хозяйственная деятельность, наносящая ущерб зелёным насаждениям, — остановлена. Кроме того, сотрудники национального парка и учёные должны иметь возможность заниматься наукой и просвещением, не опасаясь нападения.

Иван Русев рассказал подробности нападения на них предпринимателя Сергея Саченко и его супруги Светланы.

«Светлана ворвалась в машину нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, избивала её палкой и рвала её волосы…. Прорваться к машине нам было сложно, её оцепили отморозки охранного агентства… Мы получили травмы», рассказал Русев и на своей странице в Facebook продемонстрировал справку судмедэксперта.



«Переломы носа и ребра и сотрясение мозга (у Русева, — ред.)… Ирине чуточку «повезло»….ушиб мягких тканей лица и головы… Обследование и предварительное лечение пока обошлось сегодня в 15 000 гривен», — написал эколог.

По словам подполковника МВД в отставке Владислава Сердюка, «нападение на должностных лиц в нацпарке — это уже не первый конфликт между представителями государства и группой лиц, которые нагло игнорируют требования природоохранного законодательства. Всё это при попустительстве полиции продолжается около пяти лет. И может закончиться трагедией — губители природы могут серьёзно покалечить экологов, которые честно исполняют свои обязанности на должностях по охране природы».

Представителей администрации нацпарка также пригласил рассказать о тревожной ситуации в НПП «Тузловсие лиманы» председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Одесса News обещает следить за ходом расследования по факту нападения на одесских экологов.

Фото: Думская, Facebook