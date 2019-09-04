В Одессе горела десятиэтажка

3 сентября в 13:12 в службу спасения «101» в Одессе поступило сообщение о пожаре в многоэтажном здании на Дюковской, 14.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области, дым шёл из окна квартиры на шестом этаже десятиэтажного здания.

Отмечается, что с помощью выдвижной лестницы спасатели попали в квартиру, открыли входную дверь и вынесли пострадавшую женщину. Её в бессознательном состоянии передали работникам скорой помощи.

В 13:49 пожар был ликвидирован на площади 5 кв. метров. К его тушению привлекалось, по данным ГСЧС, 9 единиц пожарно-спасательной техники и и 30 человек личного состава.

Причина пожара пока не установлена.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области