Прошло 4 года: одесский суд разрешил экспертам изучить пепелище лагеря «Виктория»

Одесский суд разрешил специалистам из Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса изучить пепелище муниципального детского лагеря «Виктория», один из корпусов которого полностью сгорел в сентябре 2017 года.

Об этом сообщил «7-й канал».

Отмечается, что прокуроры просили суд дать разрешение на сбор образцов в виде спилов, щепок деревянных конструкций, потолочных и корпусных деталей, благодаря чему харьковские эксперты смогут дать окончательный ответ на вопрос о причине пожара в лагере.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2017 года при пожаре в лагере «Виктория» погибли три девочки — участницы хореографического ансамбля «Адель». Через 4 года в Киевском районном суде Одессы состоялось очередное заседание по делу бывших сотрудников райотдела Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области Леонида Бондаря и Валерия Дьяченко, которых обвиняют в служебной халатности, которая привела к тяжким последствиям — пожару в лагере и гибели детей.

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