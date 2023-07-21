Убийца 14-летней одесситки получил 15 лет лишения свободы

Одесский апелляционный суд поддержал позицию ювенальных прокуроров Одесской областной прокуратуры и оставил без изменения приговор суда первой инстанции в отношении жестокого убийцы 14-летней девушки.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что в начале ноября 2019 года 15-летний юноша вместе с потерпевшей в компании других девушек и парней находились за городом, на территории Лиманского района. После того, как подросток с девушкой отошли от места совместного отдыха и остались сами, находясь в состоянии наркотического опьянения, парень начал избивать и душить потерпевшую, а затем забрал телефон и скрылся. В результате нанесённых травм девушка скончалась на месте.

Убийца признан виновным в разбойном нападении и умышленном убийстве по корыстным мотивам и приговорён к 15 годам лишения свободы. Приговор Суворовского районного суда г. Одессы вступил в законную силу.

Как сообщала Одесса News, 12 июля 2023 года в квартире на улице Генерала Петрова в Одессе нашли мёртвыми мужчину и женщину.

Фото: Одесская облпрокуратура

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy