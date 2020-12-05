Природные аномалии: Зацвёл Хаджибейский лиман

Под Одессой неожиданно для этой поры года перекрасился в зелёный цвет Хаджибейский лиман.

Воду у берегов покрыло неизвестное вещество, похожее по консистенции на масляную краску, — сообщает 112.ua.

Отмечается, что в это время года вода в лимане должна быть максимально чистой и прозрачной. Экологи взяли пробы воды и установили, что загрязнение не химического происхождения. По мнению биологов, лиман «цветёт», потому что настоящие холода ещё не наступили — и вода аномальная для этого времени года.

«Больших превышений предельно допустимых концентраций практически не выявлено. Есть общее превышение железа и нитриты. Но мы очень обеспокоены именно потому, что это может быть биологическое вещество, то есть водоросль. А водоросль может быть токсичной», — отмечает руководитель Госэкоинспекции в Одесской области Виталий Караулов.



Пока ждут окончательных результатов исследований, людям не рекомендуют ловить в лимане рыбу и есть её, потому что она может быть насыщена токсинами. Опасность минует, когда начнутся заморозки — тогда водоём станет привычного цвета.

Одесса News сообщала о первых представителях пернатого мира, прилетающих на зимовье из далёкой Сибири в Национальный природный парк «Тузловские лиманы».

