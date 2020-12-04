Куда пойти в Одессе на выходных 5-6 декабря

Как не согласиться с мнением министра культуры Александра Ткаченко, который днями сказал: «Уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, ознакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии либо посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе либо ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и ещё много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться».

Так что, выбор, как всегда, за Вами, куда пойти на выходные дни 5-6 декабря.

5-6 декабря экскурсия в Одесские катакомбы, начинается каждый день в 14:00, ул.Старопортофранковская, 24/1 (угол улицы Старопортофранковской и улицы Градоначальницкой, возле аптеки «ПОЛИМЕД»). Во время экскурсии Вы узнаете, как добывался камень-ракушняк; полюбуетесь уникальными арочными переходами; пройдёте маршрутами известных одесских контрабандистов; побываете в местах сборов членов знаменитой Одесской масонской ложи; услышите истории про Мишку Япончика и Любку Козак; увидите, как обеспечивалась безопасность работников и гостей шахты; узнаете об Отдельной Приморской армии и 73-дневной героической обороне Одессы в годы Великой Отечественной войны; получите уникальные ощущения, знания и личный опыт нахождения глубоко под землёй, не сравнимые ни с чем, что случались с Вами ранее! Цена билетов от 200 гривен.

5 декабря Одесский планетарий продолжает знакомить детей и взрослых с загадками вселенной. На этот раз с загадочным Плутоном. В рамках встречи посетители прослушают лекцию о малой планете, познакомятся с зодиакальными созвездиями, просмотрят 3D фильм на куполе планетария. По традиции, все участники встречи смогут «прогуляться» по звёздному небу на современном и старинном телескопах, увидеть Юпитер, Сатурн, Марс и Луну. Также в программе — демонстрация моделей украинских космических ракет и мемориала, посвящённого морскому космическому флоту Одессы. При посещении иметь с собой маски! Нужна предварительная запись по телефону: (093)1917196. Приходите к 16:00. Стоимость билетов – 50-100 грн.

5 декабря в 19 часов в Одесском ТЮЗе «Вверх тормашками» — мудрая добрая сказка о том, как дети, желающие до всего докопаться самостоятельно, делают-таки правильные выводы и совершают правильные поступки. Главная героиня сказки – юная леди по имени Елизавета взбунтовалась против собственной бабушки. Что из этого вышло? Цена билетов от 100 до 150 грн.

до 15 декабря выставочный зал реабилитационного центра «Дом с ангелом» (Пушкинская, 50) приглашает на выставку, организаторами которой стали областной благотворительный фонд реабилитации детей-инвалидов «Будущее» и ГО Фонд «Особлива молодь». Фотограф Анжела Надежда стала автором работ, объединённых названием «Канистерапия в кадре». Канистерапия — разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Животные позитивно влияют на людей с психическими расстройствами.

5-6 декабря в Одесском музее западного и восточного искусства персональная фотовыставка Сергея Онышко «Антарктида. Путешествие на край земли». Проект посвящен 200-летию со дня открытия Антарктики. В составе команды парусно-моторной яхты, Сергей отправился через пролив Дрейка в царство айсбергов и снежных гор. Здесь он 21 день фотографировал антарктические пейзажи, животных и посетил полярные станции, в том числе, украинскую «академик Вернадский».

5 декабря в Одессе Макс Барских – самое яркое явление на современной поп-сцене. Долгожданный концерт на одной из самых красивых площадок Одессы -концерт-холл «Сады Победы» будет особенным и обязательно запомнится! Атмосферный вечер в компании красивых людей наполнит ваши сердца любовью, а тело скажет — «хочу танцевать»! Цена билетов от 700 до 3 900 грн. Начало в 21:00.

5 декабря в Русском театре Одессы драматический спектакль «Собака» — непростая и необычная пьеса Валентина Красногорова. Всего три действующих лица и при этом – невероятно глубокое смысловое наполнение. Драматическая постановка многократно ставилась на сценах мировых театров и завоевала широкое признание публики. Цена билетов от 200 гривен. Приходите к 17 часам. Спектакль никого не оставит равнодушным.

5-6 декабря галерея «Андеграунд» (Большая Арнаутская, 1) приглашает на групповую выставку «Музыка тонких сфер». Своё понимание этой тонкой материи художник Олег Рыжков видит в замысловатых коллажах а-ля Параджанов, Оксана Церковная прислушалась к мотивам налаженного быта, Святослав Горбенко откликнулся сказочной Жар-птицей, дополненной наклеенными настоящими самоцветами. Поражают воображение абстракции Александра Лекомцева, философские картины Геннадия Алейника, других художников.

6 декабря в одесском театре «Маски» шоу «Маски» в кубе». Спектакль основан на новых номерах и режиссёрских идеях, начиная от комедийных трюков и заканчивая декорациями на сцене. Однако, в шоу войдут и полюбившиеся зрителю пантомимы «Масок», такие как культовый вокальный дуэт «Мана—мана-тынч-тынч-тытырым», который впервые появился на телевидении в 1985 году, «Лебедь» и «Чай на четыре персоны» из серии «Маски» в опере». Цена билетов от 180 до 350 грн. Приходите к 19:00 в Дом клоунов.

5-6 декабря в Invogue#ART на углу Екатериненской и Греческой улиц групповой выставочный проект ‘DELAY’. Проект посвящён понятиям задержки, отсрочки, отсутствия немедленных действий, размышления и анализа, в котором мы воздерживаемся от предварительных суждений о реальном мире. Широкая география участников проекта (Украина, Франция, Германия, Россия, Китай), а также принадлежность к разным поколениям открывает возможность посмотреть под разным углом и почувствовать незримые связи и отношения между представленными произведениями.

5-6 декабря в Одесском художественном музее выставка Михаила Ревы «Откровение/Revelation». Выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссера Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведённый в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.

6 декабря в Одесском русском театре музыкальная драма из одесской жизни в 2-х действиях, самое знаменитое драматургическое произведение Исаака Бабеля – пьеса «Закат» 30 лет спустя вновь на одесской сцене в новой масштабной постановке. Действие происходит в 1913 году в Одессе. Зрителей ждёт встреча с легендарным миром старой Молдаванки и его обитателями – биндюжниками, торговцами, музыкантами, налётчиками из банды Бени Крика и прочим пёстрым одесским людом. В роли Менделя Крика – народный артист Украины Олег Школьник. ПРриходите к 19:00. Цена билетов от 60 до 200 грн.

До 8 декабря в галерее Aurum Art Centre на бульваре Жванецкого/Торговая выставка 37-летнего немецкого художника Томаса Фридриха Шефера из Берлина. Представлена серия фотографий Experiential Spaces, 2013-2016/Пространство опыта, основанная на личных воспоминаниях фотографа.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, ТАЙМЕР