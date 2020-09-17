Прокуратура вернула территориальной общине Одессы землю по улице Выездной

При содействии Одесской местной прокуратуры № 2 через суд восстановлено право собственности территориальной общины на земельный участок стоимостью почти 3,5 миллиона гривен и площадью 2, 22 тысячи квадратных метров по ул. Выездной в Малиновском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Установлено, что общественной организацией этот участок фактически использовался для осуществления хозяйственной деятельности, путём предоставления услуг по парковке и хранению транспортных средств жителям района. При этом никаких документов, подтверждающих правомерность пользования указанным участком, у общественной организации не было.

Учитывая, что земля выбыла из коммунальной собственности в обход установленной законодательством процедуры и при отсутствии решения уполномоченного органа, местной прокуратурой предъявлен иск в Хозяйственный суд Одесской области об истребовании земли в пользу территориальной общины Одессы.

Иск судом удовлетворён.

Как сообщала Одесса News, в сентябре через суд прокуратура Одесской области предотвратила незаконное выведение из коммунальной собственности 0,5 га земли на берегу Чёрного моря (гидропарк «Лузановка») стоимостью более 11 миллионов гривен.