Музеи Крыма сделали очередную попытку вернуть «скифское золото» из Нидерландов

26 января Верховный суд Нидерландов получил от крымских музеев кассационную жалобу на решение суда Нидерландов о передаче «скифского золота» Украине.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на эту жалобу, назвав такой шаг продолжением грязной игры и затягиванием судебного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

«В последний день (подачи апелляции — ред.) — 26 января 2022 года — так называемые «музеи» во временно оккупированном Крыму подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении коллекции «скифского золота» Украине», — написала Джапарова.

По её словам, «украинская сторона не удивлена тем, что российские оккупанты стремятся продолжить свою грязную игру и как можно дольше затянуть судебный процесс, который продолжается семь лет».

«Но сколько бы это ни продолжалось во времени, мы продолжим защиту своих интересов. Мы готовы в третий раз доказать принадлежность артефактов музейному фонду Украины уже в Верховном суде Королевства Нидерланды», — подчеркнула дипломат.

Как сообщала Одесса News, коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку ещё до оккупации полуострова Россией. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции «скифское золото» должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

В октябре 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил прошение Украины по делу о скифском золоте относительно отвода судьи из-за подтверждения связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.

Скифское золото, пока идёт судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

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