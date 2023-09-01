Одесские правоохранители довели до суда дела по организаторам подпольных казино

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора игорных заведений и 7 администраторов по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Следствие установило, что обвиняемые организовали в Одессе деятельность интерактивных игорных заведений. Более года они «обеспечивали» работу ряда таких заведений во всех районах города под видом предоставления услуг по доступу к всемирной сети Интернет.

«Игроки допускались в помещение для проведения азартной игры только по телефонному звонку с разрешения администратора. При этом кассиры-администраторы, согласно указаниям руководителя преступной группы, принимали решение о допуске или не допуске к заведению того или иного игрока. В целях конспирации незаконного бизнеса помещения игорных заведений были обустроены камерами видеонаблюдения, а для координации своих действий сообщники поддерживали связь через специально приобретённые «администраторские» мобильные телефоны», — говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители провели более 20 обысков в подпольных игорных заведениях, офисных и складских помещениях. Выявлено и изъято более 2000 единиц компьютерной и другой техники – мониторы, системные блоки, серверы, маршрутизаторы, видеорегистраторы, устройства для печати чеков, жёсткие диски, черновую документацию и наличные деньги.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в Одессе полицейские прекратили незаконную деятельность игорного заведения, функционировавшего в Киевском районе города.

Фото: Одесская облпрокуратура

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