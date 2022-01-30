В Одессе пойман серийный грабитель: нападал на женщин, вырывал сумки и исчезал

В одесскую полицию с разницей в сутки поступили сообщения от двух гражданок: одна местная, вторая из села Троицкое – у обеих в Суворовском районе Одессы один и тот же по описанию злоумышленник вырвал у них из рук сумки, нанеся соответственно 8000 и 3000 гривен ущерба.

По данным Главного управления полиции в Одесской области, за поиски правонарушителя взялись оперативники отдела полиции №3 Одесского райуправления полиции №1, и через несколько дней он был установлен и доставлен к следователям.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что фигурант причастен ещё к одному ограблению. Сейчас стражи порядка разыскивают третью женщину, у которой он отобрал сумку с мобильным телефоном, и принимают меры по изъятию вещей потерпевших из ломбардов, в которые злоумышленник сдал всё награбленное.

За свои злодеяние грабителю «светит» лишение свободы сроком от четырёх до шести лет.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года в Одессе полицейские задержали трёх жителей Раздельнянского района Одесской области, промышлявших в городе грабежами и разбоями.

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