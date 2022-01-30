В Днепре попрощались с жертвами измаильского солдата

В Днепре 29 января прошла церемония прощания с погибшими в результате стрельбы, которую 27 января открыл нацгвардеец из Измаильского района Одесской области Артемий Рябчук на территории Южного машиностроительного завода.

В эфире телеканала Рада сообщается, что церемония проходила в помещении Дворца культуры машиностроительного завода.

Двое погибших родом не из Днепра, поэтому их впоследствии перевезут в другие области.

Участие в церемонии прощания принял министр внутренних дел Денис Монастырский. «Сегодня мы прощаемся с теми, кто, к сожалению, простился с жизнью в этот сложный день», — сказал министр в комментарии журналистам.

По его словам, раненая военнослужащая нНцгвардии, в которую попали три пули, имеет шансы выжить.

Как сообщала Одесса News, в Днепре около 3:40 утра 27 января на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец застрелил четырёх товарищей по службе и гражданскую женщину. Ещё пять человек получили ранения.

Впоследствии устроившего стрельбу нацгвардейца Артемия Рябчука задержали в Днепропетровской области. Суд избрал Рябчуку меру пресечения – 60 дней содержания под стражей в следственном изоляторе №4 без права внесения залога.

Фото: Укринформ

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