Одесская теннисистка встретилась с бойцами ВСУ и чистила им картошку

Первая «ракетка» Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина встретилась с бойцами 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» в их тренировочном лагере.

Соответствующие снимки спортсменка разместила в Instagram.

«С первых дней полномасштабной войны я поддерживаю добровольческое подразделение «Хартия», которое было основано патриотами Харькова, а теперь является мощной бригадой в составе Национальной гвардии Украины. Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие ребята, низкий поклон вам, – написала она. – Освободительная борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто защищает нас! Только вместе мы сможем победить. Слава Украине».

Вместе с Элиной к бойцам приехал и писатель Сергей Жадан, с которым они почистили картошку для военных 13-й бригады НГУ «Хартия».

Такой парный дуэт поддержки военных организация «Благотворительный фонд «Хартия» называет большим парным сбором.

«Недавно мы купили антидроновую систему за ₴720 тысяч, но это лишь часть того, что нужно, поэтому у нас объявляют большой сбор», — подчеркнул Жадан. «Друзья, присоединяйтесь», – поддержала писателя Свитолина.

Именно со Светолиной и Жадана Благотворительный фонд начал естафету парных донатов для сбора на РЭБ/РЭР (радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная разведка) для «Хартии» «С новыми силами». «Присоединяйтесь и вы! Выбирайте себе партнёра и увеличивайте результат вдвое. А может, и в десять раз», — призывают в сообщении БФ.

Для справки. Добровольческое подразделение «Хартия» 19 марта отметило год с момента своего создания. Оно было основано украинским бизнесменом Всеволодом Кожемяко. 20 марта «Хартия» присоединилась к Нацгвардии Украины, став основой одноименной механизированной бригады «Хартия» в составе «Гвардии наступления». Подразделение участвовало в обороне и освобождении Харьковской области.

Элина Свитолина в рамках Inited 24 только в этом году собрала на благотворительных теннисных матчах более 500 тысяч долларов для ВСУ и Украины.

Одесса News иформировала, что в ноябре 2023 года Элина Свитолина проверила процесс восстановления города Ирпень, побывав на реконструкции пострадавшего от действий российской армии жилого комплекса «Мюнхаузен», которая осуществляется на средства одесситки.

Фото: Элина Свитолина/Facebook

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