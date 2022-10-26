Прошедший боевой день на юге Украины был для ВСУ напряжённым

Обстановка на Южнобугском направлении в операционной зоне Сил обороны юга Украины остаётся стабильно напряжённой, но контролируемой Вооружёнными Силами Украины.

Такую характеристику прошедшего боевого дня дало Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Отмечается, что противник вёл оборонительные действия и пытался удержать занятые рубежи.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 25.10.2022

«Наносит огневое поражение нашим войскам с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, миномётов вдоль линии боевого столкновения», — говорится в сообщении.

В ответ на вражескую авиаатаку украинская авиация трижды нанесла удары по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за прошедшие сутки выполнили 217 огневых задач. Уничтожены 26 захватчиков, зенитно-ракетный комплекс «Тор», четыре миномёта, шесть единиц автобронетехники и склад с боеприпасами.

Противник, пытаясь улучшить свои позиции, предпринял попытки прорыва – силами до взвода на разных направлениях, местами при поддержке боевых машин пехоты. Дважды возник стрелковый бой. Атаки отражены, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями. У украинских защитников – без потерь, — констатируется в военной сводке ОК «Юг».

Поздним вечером над Херсонской областью подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Юг» сбито два вражеских дрона «Shahed-136», выпущенных с Крымского направления.

Как сообщала Одесса News, войска ВСУ 24 октября вытеснили врага из населённых пунктов Кармазиновка, Мясожаровка, Невское Луганской области и Новосадовое Донецкой области.

На главном фото морской пехотинец 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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