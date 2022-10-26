Начался баскетбольный сезон: одесская БИПА победила «Прикарпатье-Говерлу»

Команды баскетбольной Суперлиги начали новый баскетбольный сезон.

Об этом сообщает XSPORT.

«Прикарпатье-Говерла» уступило одесской «БИПА» в стартовом матче Суперлиги — 54:68, говорится в собщении.

Одесситы смогли совершить существенный рывок в первой четверти (20:9) и увеличить преимущество к большому перерыву (35:21). Вторая часть игры прошла на встречных курсах, однако «БИПА» удалось удержать преимущество.

Сегодня «БИПА» сыграет с киевским «Будивельником» во втором туре.

Как сообщала Одесса News, в 9-м туре Украинской Премьер-Лиги 24 октября футбольные команды «Колос» и «Черноморец» не выявили победителя.

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