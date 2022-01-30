В 2021 году Одесская область отчислила в госбюджет 26,8 млн грн, полученных от туризма

В прошлом году Одесская область заработала на туристах более 26 миллионов. Всего сумма поступлений в государственный бюджет от туристического сбора в 2021 году составила 244 миллиона гривен, что на 86,8% превышает показатель 2020 года (130,6 млн грн), а также на 20% выше аналогичного показателя 2019 года, когда в бюджет поступили 196 миллионов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма (ГАРТ) в Facebook.

Отмечается, что в ТОП-5 лидеров по уплате туристического сбора вошли город Киев и четыре области, в т.ч. Одесская.

Столица Украины пополнила бюджет на 68 млн грн, Одесская область заработала 26,8 млн грн, третье место заняла Львовская – 23 млн грн, четвёртое – Киевская с 15,3 млн грн. На пятом месте – Закарпатская область, заработавшая 11,7 млн ​​грн.

Из указанных 244 млн грн туристического сбора 154 млн грн были уплачены юридическими лицами и ещё 90 млн – физическими лицами-предпринимателями (ФЛП). Самыми успешными оказались летние и осенние месяцы. Летом заработали 35% общего годового туристического сбора, а осенью – 40%.

«Ставка сбора устанавливается по решению местных советов за каждый сутки временного размещения в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного. На 2021 год суммы составляли до 30 грн для внутреннего туризма и до 300 грн для въездного туризма.

Кстати. Количество иностранцев, пересекших границу нашего государства в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, выросло на 26,3% и составило почти 4,271 млн человек. Что касается украинцев, то в прошлом году границу пересекло 14,7 млн наших соотечественников.

Как сообщала Одесса News, Наибольшее количество приезжавших в Украину в 2021 году были граждане Молдовы – более 1,05, а также РФ и Польши.

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