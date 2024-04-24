Одесскому мэру на 50% повысили зарплату и прибавили 120% премии

Зарплата мэра Одессы Геннадия Труханова увеличилась. Также ему установили ежемесячную премию в размере 120% должностного оклада.

Такое решение было принято депутатами Одесского городского совета во время сессии 24 апреля, сообщает Укринформ.

В проекте решения, опубликованном на сайте горсовета, сказано, что Труханову «за высокие достижения в работе и за выполнение особо важной работы» предлагают установить надбавку в размере 50% должностного оклада. Премию в размере 120% от должностного оклада мэру начислят за «за выслугу лет, за высокие достижения в труде».

Также Труханову будут выплачивать раз в год материальную помощь по оздоровлению при предоставлении ежегодного отпуска в размере среднемесячной заработной платы по соответствующему распоряжению.

Кроме того, депутаты решили, что Труханов будет назначать премии своим заместителям и секретарю городского совета в размере не более 150% от должностного оклада. Они получат надбавки за ранг, выслугу лет, высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы и другие выплаты.

«За» проголосовали 45 депутатов. Из-за конфликта интересов не голосовали двое — мэр Геннадий Труханов и секретарь городского совета Игорь Коваль.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов задекларировал, что он получил в 2023 году более 600 тысяч гривен дохода. В 2021 году отчим Николай Данилюк подарил его матери более 11 млн. грн. В декларации за 2022 год говорится, что мэр одолжил у своей матери 200 тыс. дол.

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