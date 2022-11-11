Дела партизанские: в центре Херсона вывесили украинский флаг

В центре Херсона на площади Свободы патриоты вывесили украинский флаг.

Об этом сообщается на закрытых Телеграм-каналах, пишет Укринформ.

«В центре Херсона наши партизаны вывесили флаг Украины», — говорится в сообщениях.

Флаг вывесили на площади Свободы, напротив здания, где располагалась облгосадминистрация и облсовет.

Фото с флагом распространяют в Facebook херсонцы.

По информации активистов движения «Жёлтая лента» в Теlegram, во временно оккупированном Симферополе движение сопротивления российским захватчикам распространило новые листовки.

«Крым – это Украина! Активисты движения «Жёлтая Лента» продолжают работать во временно оккупированном Симферополе. Наши активисты верят в то, что Украина восстановит свою территориальную целостность», – говорится в сообщении.

В Симферополе на здании, где размещалось представительство Президента Украины в АРК, наклеили листовки с надписями «Открытие уже скоро. Крым – это Украина».

Как сообщала Одесса News, во время наступательных действий ВСУ на Херсонском направлении 10 ноября освобождены 12 населённых пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безыменное и Благодатное.

Фото: Юрий Соболевский/Facebook, Oksana Naumova/Facebook

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