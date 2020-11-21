Арестованный в Москве одесский экс-депутат раскрыл происхождение у него золота скифов

Стали известны подробности громкого дела о контрабанде скифского золота, в которой подозревают скандального экс-депутата Одесского горсовета Олега Маркова.

Об этом сообщает МК.ru.

Силами сотрудников ФСБ и линейного отдела внутренних дел Москва-Белорусская в одном из отделений банка на территории «Москва-Сити» был задержан экс-депутат Олег Марков, который, по версии следствия, мог участвовать в контрабанде знаменитого скифского золота. 19 ноября Хорошевский районный суд сообщил о заключении Маркова под стражу.

По словам адвоката Маркова — Сергея Булаева, — его доверитель признал, что собирался продать золото, однако к контрабанде, якобы, никакого отношения он не имеет.

«Мой доверитель Олег Марков к незаконному ввозу золота не причастен. Более того, следствие не предоставило объективных данных о том, что он был в сговоре с лицами, перевозившими золото с территории Украины в Россию. Мой доверитель уже боле пяти лет проживает в Москве, куда переехал после определённых событий на Украине. У него здесь есть собственность, вид на жительство. Он проживает со своими близкими — женой (гражданкой России), детьми, отцом-инвалидом I группы», — рассказал Булаев.

По словам адвоката, пока экспертизу сокровищ не проводили. Однако приблизительную их стоимость уже назвали оценщики Института археологии Российской Академии наук — более трёх миллионов рублей. Марков же планировал продать золото скифов значительно дороже.

Защитник утверждает, что древние ювелирные изделия Марков приобрёл, будучи в Москве, у некоего такого же любителя антиквариата. Через некоторое время на него вышел незнакомец, которому он решил продать амфору, ожерелье, медальон, золотые пластины в виде изображения оленя и льва. Встреча экс-депутата с покупателем была назначена в «Москва-Сити». Однако вместо любителя древних артефактов явился замаскированный под него оперативник. Судя по всему, сыщики уже давно вели за Марковым наблюдение.

Булаев, комментируя участие в операции линейных полицейских Белорусского вокзала, заявил, что вокзал к транспортировке золота никакого отношения не имеет. Просто именно он оказался ближайшим к «Москва-Сити» крупным транспортным узлом. А так как речь идёт о контрабанде, то присутствие транспортной полиции обязательно.

Как сообщала Одесса News, ФСБ считает, что контрабандный товар, задержанный у Маркова, везли в Россию поездом, «и у торговца древностями явно должны быть сообщники».