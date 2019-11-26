Дело о пожаре в одесском отеле «Токио Стар»: версия о поджоге исключена

Согласно экспертизам, проведённым на пожарище одесской гостиницы «Токио стар», замыкание произошло в 4-миллиметровом проводе, подключённом к стиральной машине.

Об этом сообщает ТАЙМЕР, ссылаясь на материалы судебного заседания 25 ноября.

Результаты экспертиз, в которых говорилось о том, что на месте пожара не было выявлено горючих веществ, что, по мнению прокурора, исключает версию о поджоге, и что вероятной причиной пожара стало короткое замыкание, прокурор предоставил суду ещё на прошлом заседании. На заседании же 25 ноября подсудимый хозяин гостиницы Вадим Чёрный заявил, что после изучения этих материалов он полностью поддерживает их выводы.

Из материалов суда стало известно, что стиральная машина была приобретена и установлена в августе 2019 года и находилась в гарантийном использовании. Установкой и подключением занимались представители компании Unimac, у которой машина официально была приобретена. При этом ни сотрудники отеля, ни сам Чёрный к установке и подключению отношения не имели.

Однако пожарно–техническая экспертиза до сих пор идёт и пока ещё рано говорить об окончательной причине пожара.

Также адвокат Полищук отметил, что у Чёрного на иждивении, кроме несовершеннолетних детей, находится и пожилая мать, которой тот материально помогает.

Кроме того, Чёрный обратил внимание суда, что к деятельности гостиницы он гн имеет отношения, поскольку был лишь директором компании, которая предоставляла помещения.

Прокурор возразил на это, сообщив суду, что подозреваемая Паровик, директор гостиничного бизнеса, в своих показаниях утверждала, что Чёрный был её непосредственным руководителем.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 17 августа в эконом–гостинице, оборудованной в здании бывшего трамвайного депо на улице Водопроводной, погибли от огня 9 человек, в том числе ребёнок. Среди умерших — жители Одесской области, Киева, Днепропетровска и одна гражданка Австралии. Кроме того, пострадали 10 человек, включая граждан Литвы и Сьерра–Леоне.

Фото: «ТАЙМЕР»