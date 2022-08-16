В Крыму новые взрывы на военных объектах

В посёлке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме.

Об этом сообщает российское деловое издание «Коммерсантъ».

Как утверждает издание со ссылкой на очевидцев, на авиабазе, используемой российскими военными, произошло несколько взрывов. Сейчас над объектом поднимается чёрный дым.

«Коммерсантъ» сообщает, что местными «властями» проверяется версия с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.

Официальных сообщений об инциденте пока не последовало.

Утром 16 августа в районе посёлка Азовское в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших, проводится эвакуация населения.

Минобороны России утверждает, что «произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей». Позднее минобороны РФ признало взрывы в Азовском «диверсией».

Сообщается, что из-за взрывов и пожара повреждено железнодорожное полотно, остановлено движение поездов из РФ в Крым. В Джанкое находится единственный крупный железнодорожный узел, который связывает Крым с материковой частью Украины (одна ветка идёт на Херсон, другая – на Запорожье), инцидент может отразиться на переброске вооружения и боеприпасов оккупантов.

Кроме того, в Джанкое горит трансформаторная подстанция.

Как сообщала Одесса News, 9 августа на военном аэродроме в Новофёдоровке вблизи Сак произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов», и подчеркнули, что «никакого огневого воздействия» по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.

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