ЧП в Усатово: местный житель покончил с собой на глазах у начальника одесской полиции

В Одесской области полицейские расследуют самоубийство 62-летнего мужчины и факт незаконного хранения им огнестрельного оружия.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, сегодня ночью полицейские приехали на вызов жителя села Усатово, который угрожал совершить самоубийство.

Многочасовые переговоры и попытки правоохранителей предотвратить самоубийство были безуспешны, — отмечается в сообщении.

«Объясняя свои действия проблемами в жизни, мужчина поджёг свой дом, а затем и сам погиб от взрыва гранаты», — информируют в полиции.

Отмечается, что во время обыска в доме погибшего работники полиции обнаружили два пистолета, заряженное патронами автоматическое оружие и остатки гранаты РГД-5. Всё это, а также тело погибшего направили на экспертизу.

Сейчас происхождение запрещённых предметов устанавливается.

Следователи квалифицировали событие по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

На месте ЧП, как свидетельствует видео, присутствовал начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Николай Семенишин.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области мужчина 1991 года рождения совершил самоубийство, перерезав себе горло работающей бензопилой.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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