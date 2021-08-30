Бензопилой по горлу — так закончил свою жизнь мужчина в Одесской области

Житель села Новосёловка Вознесенского района Николаевской области, 1991 года рождения, совершил самоубийство, перерезав себе горло работающей бензопилой на территории одесского региона.

Как сообщил источник «Думской», трагедия произошла в лесополосе между трассой Одесса-Киев и селом Комаровка Подольского района Одесской области.

Происшествие случилось днём. Что толкнуло мужчину на такой поступок — неизвестно.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в Одессе, в парке Победы, обнаружили повешенным патрульного полицейского.

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