В Одесском парке Победы нашли повешенным патрульного полицейского

В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства смерти патрульного полицейского, найденного повешенным в парке Победы.

Как сообщает 26 июля Нацполиция в Одесской области, «мужчину без видимых признаков насильственной смерти обнаружили сегодня повешенным на дереве в парке Победы. Предварительная квалификация произошедшего — самоубийство».

Отмечается, что сегодня на месте работала следственно-оперативная группа.

«Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой — самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года полицейские разыскивали пропавшего 14-летнего жителя Ананьевской объединённой территориальной громады (ОТГ) Одесской области, обнаружили на окраине Ананьева повешенным.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.