Зачем в Одесскую область приезжает Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на протяжении 29-30 июля будет находиться с рабочей поездкой в ​​Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Отмечается, что в Одесской области Председатель Верховной Рады посетит «Морской торговый порт Южный» и Балтскую городскую территориальную громаду, где ознакомится с современным состоянием развития громады и опытом привлечения инвестиций, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в Одессе спикер ознакомится с работой общества с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» и деятельностью военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Председатель парламента также примет участие в Украинском муниципальном форуме, который 27 июля открывается в Одессе, где и встретится с генеральным секретарём Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.

Как сообщала Одесса News, Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 23 января 2020 года посещал Одесский порт и встречался с портовиками на новом причале 2-к контейнерного терминала на Карантинном молу, которым оперирует компания с немецкими инвестициями ДП «КТО».

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