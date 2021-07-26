В Одессе до конца года будет закрыта улица Самолётная

В связи с проведением работ по замене труб коллектора, а также восстановлением асфальтового покрытия будет закрыто движение по улице Самолётной в Одессе.

Движение автотранспорта будет закрыто до 29 декабря 2021 года.

Как сообщает официальный сайт города, движение будет закрыто на участке от перекрёстка улиц Овидиопольской и Самолётной до перекрёстка улиц Самолётной и Кустанайской.

По информации Одесса News, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт улиц Преображенской и Черняховского, а также текущий ремонт дорог на ул. Екатерининской (на участке от ул. Пантелеймоновской до Новощепного ряда), а в Суворовском районе ведётся подготовка к капитальному ремонту территории возле Одесской общеобразовательной школы № 44 по адресу ул. Героев обороны Одессы, 36.

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