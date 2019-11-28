Премьер отменил поездку в Одессу, почему — не сказал

Глава правительства Украины Алексей Гончарук решил отменить рабочую поездку в Одесскую область, запланированную на 28 ноября.

Об этом сообщает Укринформ.

Глава правительства собирался ознакомиться с ходом реконструкции моста через Хаджибейский лиман на 445-м километре автотрассы М-05 «Киев-Одесса», заслушать отчёт исполняющего обязанности руководителя Службы автомобильных дорог в Одесской области Сергея Лещенко и его заместителя Дмитрия Рыбалко о состоянии реконструкции моста.

Причина отмены запланированной поездки, а также дата, на которую она перенесена, не сообщается.

Кстати. Между Службой автомобильных дорог в Одесской области и компанией-подрядчиком подписан договор на выполнение работ по капитальному ремонту моста через Хаджибейский лиман, который является составной частью проекта транснационального транспортного коридора GO Highway. В рамках этого масштабного проекта планируется соединить украинские черноморские порты в Николаеве и Одессе с польским в Гданьске на Балтийском море. Работы на объекте в течение длительного времени были заморожены.

Как сообщала Одесса News, Одесский морской порт готов присоединиться к проекту GO Highway, имеющий целью соединение качественным автомобильным сообщением крупнейших морских портов Украины и Польши (Gdansk, Odessa — две первые буквы в названии).