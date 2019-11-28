Одесскому «крёстному отцу контрабанды» НАБУ готовит подозрение

В НАБУ заявили, что решается вопрос об избрании меры пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, задержанному по делу о махинациях с растаможкой товаров.

Об этом НАБУ сообщило на своей странице в Facebook.

«Только что задержан человек, которого следствие считает главой преступной организации, совершавшей преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемым в Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — подчеркнули в НАБУ.

Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 26 ноября НАБУ и САП задержали и объявили подозрение 10 лицам, среди которых 7 чиновников ГФС и таможни, по делу о махинациях с растаможкой товаров.

В этот же день Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей убежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании. «С меня лично — ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече крёстного отца контрабанды с законом», — отметил Зеленский.

В свою очередь, адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его клиент никуда не убегал и 27 ноября придёт на допрос в САП. Придя в САП, Альперина тут же задержали детективы НАБУ.

В 2017 году Альперина уже задерживало НАБУ за то, что тот предлагал взятку в сумме 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тыс. грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.

18 мая 2018 года ГПУ сообщила, что завершила досудебное расследование против Альперина.

Фото: Цензор.нет