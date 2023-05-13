Владимир Зеленский прибыл в Рим

13 мая Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

Как сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины, Глава Украинского государства выразил благодарность за последовательную позицию Италии в поддержке Украины по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности.

«К сожалению, нет времени, чтобы пожать руку каждому и каждой, обнять, поблагодарить за ту поддержку, которую с первого дня полномасштабной агрессии Италия оказывала Украине, нашим людям, перемещённым лицам, поблагодарить за такое тёплое отношение к украинцам», – сказал Владимир Зеленский.

«Мы благодарны Италии за важную военную помощь, которая даёт Украине возможность противостоять российской агрессии. Залог нашего успеха на поле боя является своевременное получение необходимой помощи», – подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский выразил надежду на дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Италии. Кроме того, он отметил необходимость дальнейшего усиления международного давления на страну-агрессора, в частности, благодаря новым санкциям.

«В этой войне Италия была и остаётся на правильной стороне, на стороне правды. Мы двигаемся в направлении победы. Потому что победа – это и есть мир для нашего государства. Я уверен, что общество Италии полностью разделяет наше отношение, нашу справедливую борьбу против непровоцированной войны России», – сказал Президент.

Лидеры двух стран отдельно обсудили усилия Украины по восстановлению мира на основе украинской формулы мира.

«Высоко ценю готовность Италии приобщиться к реализации нашей формулы мира. Рассчитываю на участие Италии в Глобальном саммите мира, который будет проведён в этом году», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава украинского государства также высоко оценил поддержку Италией международных усилий по привлечению России к ответственности за преступления в Украине. Он отдельно поблагодарил за поддержку со стороны Италии соответствующую работу Международного уголовного суда, а также участие в Руководящей группе по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Как сообщала Одесса News, Папа Римский Франциск использовал своё ежегодное рождественское обращение Urbi et Orbi, чтобы призвать к немедленному прекращению войны в Украине.

Фото: ОПУ

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