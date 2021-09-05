Чета Зеленских не спешит возвращаться в Украину: Есть у нас ещё в США дела

В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой посетили Калифорнию.

Как сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины, Владимир Зеленский посетил Стэнфордский университет, где выступил перед экспертной средой этого знаменитого учебного заведения, встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании в г. Купертино, с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины, побывал на авиабазе «Моффет-Филд», где осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев.



Также Владимир Зеленский провёл встречу с украинскими учредителями стартапов и украинцами, занимающими руководящие должности в крупных технологических компаниях Кремниевой долины, присутствовал при подписании ряда важных документов, в частности, Меморандума о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества, а Елена Зеленская инициировала подписание меморандума о работе над двумя украиноязычными аудиогидами с музейным комплексом «Музей изобразительных искусств Сан-Франциско», встретилась с руководством управления образования Сан-Франциско (San Francisco Unified School District).

Визит четы Зеленских в США продолжается.

Фото: ОПУ

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