Из-за ливней может рухнуть одна из башен Аккерманской крепости

Вследствие ливневых дождей ухудшилось состояние восточного фасада башни №2 Аккерманской крепости.

Стена археологического объекта, включённого в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, может обрушиться в любой момент, — сообщает одесский историк-исследователь Андрей Красножон на своей странице в Facebook.

«На данный момент состояние восточного фасада башни №2 такое, что он рискует обвалиться в любой момент. Думаю, счёт пошёл на месяцы (на зиму её в таком состоянии оставлять нельзя)», — отметил Красножон.

По словам историка-исследователя, проседание фасада башни началось ещё в 2016 году, когда после сильных дождей кладка в восточной её части потеряла свою целостность. Непогода 2019 года усугубила положение башни.

По мнению учёного, вопиющим является тот факт, что предыдущий и.о. директора КП «Фортеця» за 4,5 года не удосужился закрепить фасад жидкими анкерами. Теперь новому руководству области и крепости приходится иметь дело с крайне запущенным случаем. Аварийность башни за это время выросла в разы.

С учетом возникшей ситуации, акцентировал историк, на территории крепости проведено выездное совещание с участием специалистов немецких, литовских и украинских компаний, специализирующихся на технологиях консолидации подобного рода объектов (с опытом работы на ряде памятников архитектуры национального значения). Подготовлены документы, экспертиза, смета: «Ребята готовы приступать к спасению башни немедленно. Новый директор КП «Фортеця» Сергей Омельченко готов выделить необходимую сумму для выполнения работ».

«Важно сохранить при ремонте именно оригинал древней кладки этого участка фасада крепости. Запланированные работы станут уникальным примером первого применения высоких технологий на этом древнем памятнике. Надеюсь, впоследствии они будут применяться регулярно и на других проблемных участках этой замечательной крепости. Если, конечно, мы успеем. Нельзя терять времени», — резюмировал историк.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года Аккерманская крепость официально включена в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Учёные считают, что она соответствует не менее чем трём критериям ЮНЕСКО: отражает важность взаимосвязи человеческих ценностей и развития градостроительства, является архитектурным ансамблем, иллюстрирующим важные этапы в истории человечества, а также связана с событиями и традициями.

Фото: Facebook/Красножон

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