Какие фильмы увидят одесситы и гости города на кинофестивале в августе

12-й Одесский международный кинофестиваль, который пройдёт с 14 по 21 августа, объявил фильмы Национальной конкурсной программы и Украинской ретроспективы.

Об этом сообщается на сайте ОМКФ.

Отмечается, что отборочная комиссия фестиваля сделала огромную работу, просмотрев более 250 представленных фильмов, из которых более 60-ти были полнометражными Однако, показаны будут лишь 6 полнометражных фильмов и одна программа короткого метра.

Впервые Гран-при будет вручаться именно украинскому фильму из Национальной конкурсной программы, главный приз, как всегда, будет даваться по результатам зрительского голосования и получит статуэтку «Золотой Дюк» и 55 тысяч гривен.

Режиссёр фильма, который станет победителем в номинации «Лучший украинский полнометражный фильм», получит Дюка и 30 тысяч гривен. Актёр или актриса, которые победят в номинации «Лучшая актёрская работа», получат Дюка и 25 тысяч гривен. Режиссер лучшего украинского короткометражного фильма получит Дюка и 30 тысяч гривен.

Вот названия 6 фильмов, которые будут представлены зрителям в Одессе: «Короли рэпа» — новый фильм Мирослава Латика; «С завязанными глазами» Тараса Дроня; «Простор» Дмитрия Томашпольского, который был заснят дистанционно в период локдауна с участием 67 актёров; документальный фильм «Национальный музей» Андрея Загданского; «СТОП-ЗЕМЛЯ» Екатерины Горностай; «Соперник» Маркуса Ленца.

Восемь фильмов короткометражного конкурса объединены в одну программу: «Беги, Таня, беги» Софии Полищук; анимация «Ненужные вещи» Дмитрия Лисенбарта; документальная лента «Вторая волна» Марии Стояновой; «Папины кроссовки» Ольги Журбы; «Leopolis Night» Никона Романченко; «Мария» — режиссёрский дебют художника-постановщика Влада Одуденко; анимация «Тигр бродит рядом» Анастасии Фалилеевой; «Good Boy» Марии Пономарёвой.

Ещё одна важная программа украинской части фестиваля — «Украинская ретроспектива: Независимые» В ней будут представлены фильмы, которые были оценены кинокритиками в рейтинге лучших украинских фильмов, созданных за 30 лет Независимости.

Так, в полнометражной программе будут фильмы «Кислородный голод» Андрея Дончика (1991); «Шамара» Натальи Андрейченко (1994); «Приятель покойника» Вячеслава Криштофовича (1995); «Настройщик» Киры Муратовой (2004); «Счастье моё» Сергея Лозницы (2010); «Племя» Мирослава Слабошпицкого (2014); «Земля голубая, будто апельсин» Ирины Целик (2019)». В короткометражной: «Как казаки в хоккей играли» Владимира Дахно и Тадеуша Павленко (1995), «Письмо в Америку» Киры Муратовой (1999), «Шёл трамвай 9» Степана Коваля (2002), «Засыплет снег дороги …» Евгения Сивоконя (2004), «Путники» Игоря Стрембицкого (2005), «Кросс» Марины Вроды (2011), «Любовь» Никиты Лыськова (2019)».

Одесса News знакомила с названиями фильмов внеконкурсной программы «Гала-премьеры» 12-го ОМКФ.

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