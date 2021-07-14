Какие фильмы покажут гостям Одесского кинофестиваля в августе

12-й Одесский международный кинофестиваль продолжает объявлять фильмы внеконкурсной программы «Гала-премьеры», которые одесситы и гости города смогут увидеть уже с 14 августа.

Очередная часть списка фильмов представлена на сайте ОМКФ.

Отмечается, что в программе международных «Гала-премьер» зрители 12-го ОМКФ первыми увидят эпическое фэнтези от режиссера Дэвида Лоури и студии А24 «Легенда о Зелёном рыцаре». Фильм основан на легендарной поэме «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь» о приключениях Гавейна — племянника короля Артура. Поэма, автор которой неизвестен до сих пор, остаётся одним из самых выдающихся произведений английской литературы, который вдохновлял Уильяма Шекспира и Дж.Р.Р.Толкина. Главные роли в картине исполнил номинант на премию «Оскар» и обладатель премии BAFTA Дев Патель и лауреат премии «Оскар» Викандер. В украинский прокат фильм выйдет 26 августа 2021 года.

Еще один иностранный фильм, который будет демонстрироваться в рамках программы «Гала-премьеры» — «Гунда» Виктора Косаковского. После исследования хрупкости человеческого существования в предыдущем фильме «Акварель» режиссёр создал кинематографическое напоминание о том, что планета принадлежит не только нам, но ещё миллиардам животных. В документальной ленте «Гунда» Виктор Косаковский через знакомство со свиноматкой Гундой, двумя изобретательными коровами и одноногой курицей гипнотизирует зрителя эмоциональной связью между представителями животного мира. Фильм получил номинацию на премию Европейской киноакадемии как лучший документальный фильм 2020 года.

Также в этой внеконкурсной программе состоится премьера украинского фильма «Посторонний», автором сценария и режиссёром которой выступил Дмитрий Томашпольский. Эзотерический детектив рассказывает о расследовании инспектора Глуховской. В её карьере нет ни одной нераскрытого дела, но разгадает ли она тайну исчезновения команды по синхронному плаванию прямо во время выступления в бассейне? И как с этим связано исчезновение пациентки водолечебницы, которая принимала хвойно-жемчужную ванну?.. Фильм был отобран в официальные конкурсные программы 20 международных кинофестивалей, где он получил 11 наград.

Документальный фильм режиссёра Алины Горловой «Этот дождь никогда не кончится» ведёт зрителей мощным и увлекательным путешествием сквозь бесконечный людской цикл войны и мира. Главный герой ленты — 20-летний Андрей Сулейман. Его семья переехала в Украину, убегая от войны в Сирии. Но избегая одну трагедию, семья парня оказалась в другой — на Востоке Украины началась российская агрессия. Андрей становится волонтёром Красного Креста, но вскоре должен отправиться в Сирию, чтобы похоронить отца на родной земле. Лента получила награду «Лучший полнометражный фильм» в секции «Первое Появление» международного фестиваля документального кино IDFA.

Фильм «Розы. Фильм-Кабаре» Ирэны Стеценко — это музыкальная история о рождении гражданского достоинства и политической воли, рассказанная актрисами фрик-кабаре группы Dakh Daughters. Созданный в гримёрке киевского театра «Дах», на первом сольном шоу коллектив представил современную интерпретацию искусства кабаре. В это же время в стране начинается революция. Искусство становится для Dakh Daughters способом осмысления этих событий. В этом водовороте зритель наблюдает за каждой из участниц группы, рассматривая 7 ролей, 7 образов женственности, 7 способов быть в истине с собой.

Как сообщала Одесса News, 12-й Одесский международный кинофестиваль пройдёт с 14 по 21 августа.

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