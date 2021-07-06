На Одесском кинофестивале покажут фильмы с Канн

12-й Одесский международный кинофестиваль начал раскрывать секреты программы внеконкурсной секции «Международные Гала-премьеры».

Как сообщает пресс-служба ОМКФ, одесситам покажут две киноленты, которые участвуют в 74-м Каннском кинофестивале — фильмы «Аннетт» Леоса Каракса и «Память» Апичатпонга Вирасетакула, претендующими на «Золотую пальмовую ветвь»

Лента «Аннетт» сегодня, 6 июля, открывает Каннский кинофестиваль. Фильм также представлен в основном конкурсе. «Аннетт» — первый фильм Леоса Каракса после «Корпорации «Святые моторы», который вышел в 2012 году и был признан журналом Cahiers du Cinéma лучшей лентой года. Главные роли в «Аннетт» выполнили Адам Драйвер и Марион Котияр.



В фильме «Аннетт» режиссёр в форме рок-оперы показывает историю стендап-комика и оперной звезды, жизнь которых переворачивает рождение дочери Аннетт с необычным даром.

Лента «Память» для режиссера Апичатпонга Вирасетакула — первый фильм, который он снял на английском языке и за пределами родного Таиланда. Фильм также является участником основного конкурса 74-го Каннского кинофестиваля.

Действие происходит в Колумбии. По сюжету Джессика приезжает сюда из Шотландии. С тех пор, как женщину напугал громкий шум на рассвете, она не может заснуть. В Боґоте, во время посещения своей сестры, Джессика встречает археолога Агнесс, которая изучает человеческие останки, обнаруженные при строительстве тоннеля. Во время поездки на место раскопок героиня встречает рыбака Эрнана. Они делятся воспоминаниями у реки. Когда день близится к завершению, Джессику овладевает чувство ясности. Фильм «Память» посвящён колониальной истории Колумбии и тому, как коллективная память порождает чувство страха.

Отмечается, что полная программа внеконкурсной секции «Международные Гала-премьеры» будет скоро объявлена.

Как сообщала Одесса News, 12-й Одесский международный кинофестиваль пройдёт с 14 по 21 августа при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.