Завершены съёмки документального фильма об Одессе «Жемчужина Абсурда!»

Компания «Современное украинское кино» представила Государственному агентству Украины по вопросам кино завершённый производством полнометражный документальный фильм «Жемчужина Абсурда!» об Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

«Это фильм-путешествие в Одессу — европейский город на побережье Чёрного моря, который живёт в постсоветской реальности. История рассказана от первого лица — Александры Чуприной — о городе мифов, абсурда и семейных корнях режиссёра, связь с которым была потеряна в 1917 году. С тех пор всё находится за завесой вынужденного молчания. Сегодня старинные дома — это единственная связь с предыдущими поколениями, но и эта связь под угрозой. Архитектурные памятники превращаются в торговые центры, старинный город исчезает», — говорится в пресс-релизе.

Кинопроект фильма «Жемчужина Абсурда» стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино и получил 1 млн 566 тыс. 955 грн. государственной финансовой поддержки (100% общей стоимости производства фильма).

Отмечается, что режиссёром и автором сценария является Александра Чуприна. Продюсирует картину Эльмира Асадова.

Релиз фильма в Украине планируется после фестивальной истории ленты.

Как сообщала Одесса News, в ноябре в Одессе снимают два фильма: «Без границ» и «Нереальный КОПец».