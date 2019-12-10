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Завершены съёмки документального фильма об Одессе «Жемчужина Абсурда!»

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Компания «Современное украинское кино» представила Государственному агентству Украины по вопросам кино завершённый производством полнометражный документальный фильм «Жемчужина Абсурда!» об Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

«Это фильм-путешествие в Одессу — европейский город на побережье Чёрного моря, который живёт в постсоветской реальности. История рассказана от первого лица — Александры Чуприной — о городе мифов, абсурда и семейных корнях режиссёра, связь с которым была потеряна в 1917 году. С тех пор всё находится за завесой вынужденного молчания. Сегодня старинные дома — это единственная связь с предыдущими поколениями, но и эта связь под угрозой. Архитектурные памятники превращаются в торговые центры, старинный город исчезает», — говорится в пресс-релизе.

Кинопроект фильма «Жемчужина Абсурда» стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино и получил 1 млн 566 тыс. 955 грн. государственной финансовой поддержки (100% общей стоимости производства фильма).

Отмечается, что режиссёром и автором сценария является Александра Чуприна. Продюсирует картину Эльмира Асадова.

Релиз фильма в Украине планируется после фестивальной истории ленты.

Как сообщала Одесса News, в ноябре в Одессе  снимают два фильма: «Без границ» и «Нереальный КОПец».

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