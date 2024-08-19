Умер французский актёр Ален Делон

18 августа в возрасте 88 лет умер известный актёр кино Ален Делон.

Об этом этом сообщила Le Figaro, пишет издание ГОРДОН.

В совместном заявлении для Agence France-Presse его троих детей — Фабьена, Анушки и Антони — говорится, что актёр мирно скончался в своём доме во французской коммуне Души в окружении семьи. Они обратились к общественности с уважением отнестись к частной жизни родственников Делона в этот скорбный момент.

О дате и времени церемонии прощания и похорон пока не объявлено.

Отмечается, что Делон был сильно ослаблен после инсульта в 2019 году.

Делон родился в 1935 году. Известен по ролям в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964), «Зорро» (1975). «Бассейн» и других.

Делона считают секс-символом 60–80-х годов прошлого столетия. Он начал свою карьеру в 1957 году, прославился после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» Был номинирован на Золотой глобус и получил премию Сезар за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» (1984).

В последние годы Делон тяжело болел после двух инсультов и уже несколько лет не появлялся на публике.

В то же время осенью 2022 года Делон публично поддержал Украину и даже прочитал «Заповіт» Шевченко на французском, о чём сообщала Одесса News. В апреле 2024 года Делон получил украинский орден «За заслуги» в благодарность за поддержку страны.

Фото из открытых источников

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