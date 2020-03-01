Главный приз Берлинского кинофестиваля получил фильм о смертной казни

Главный приз юбилейного, 70-го Берлинского кинофестиваля Berlinale, достался иранскому фильму «Sheytan vojud nadarad» («Зла нет») Мохаммеда Расулофа о смертной казни.

Церемония вручения наград состоялась вечером в субботу, 29 февраля, в Berlinale Palast, сообщает Укринформ.

Отмечается, что режиссёр не смог быть на вручении, ему не позволили выехать из страны. Приз получила его дочь.



«Sheytan vojud nadarad», который ставит вопрос моральной силы и смертной казни, создан в копродукции с Чехией и Ираном.

История состоит из нескольких сюжетов, так или иначе касающихся смертной казни в Исламской республике. В одном эпизоде ​​охранник дезертирует из армии, не желая казнить осуждённого; в следующем другой военный приезжает в отпуск к невесте и выясняет, что, подчинившись приказу, казнил близкого друга девушки; в третьем семья страдает из-за военного прошлого отца.

Также были вручены 7 «Серебряных медведей», в том числе фильм «Дау. Наташа» режиссёров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель (копродукция Германии, Украины, Великобритании, России). Съёмки фильма проходили в Харькове.

Всего участие в конкурсе приняли 18 фильмов — на пять меньше, чем в прошлом году.

Гостем фестиваля была американский политик Хиллари Клинтон.

Кстати. Berlinale считается одним из 3-х крупнейших европейских кинофестивалей рядом с Каннским и Венецианским, и при этом наиболее политизированным. Официально он закрывается 1 марта.

Как сообщала Одесса News, 56-летний актёр Джонни Депп представлял на 70-м Берлинском международном кинофестивале фильм «Минамата», в которой он воплотил роль фотожурналиста Уильяма Смита.